ColorZerolagRSI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Этот аналог осциллятора RSI формирует свои показания, используя пять индикаторов Relative Strength Index.

Все переменные, значения которых можно варьировать, представлены внешними параметрами индикатора. Однако следует учесть тот факт, что значения этих переменных являются в некотором смысле взаимозависимыми, и их подбор следует производить более тщательно!

Входные переменные типа FactorN представляют удельный вес показаний осциллятора RSI с номером N в общем значении итогового индикатора.

Рис.1. Индикатор ColorZerolagRSI

