ColorZerolagRSI - MetaTrader 5のためのインディケータ
このRSI オシレータのバリアントは4つのRSI（Relative Strength Index、相対力指数）指標に基づいて算出されます。
すべての編集可能な変数は、指標の入力パラメータとして実装されています。しかし、これらの変数がある程度相互に依存していることに注意して、より慎重にそれらを調整する必要があります。
FactorN入力変数は、1からNの各TriXの総指標値での重みを表します。
図1 ColorZerolagRSI指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13235
