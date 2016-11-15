このRSI オシレータのバリアントは4つのRSI（Relative Strength Index、相対力指数）指標に基づいて算出されます。

すべての編集可能な変数は、指標の入力パラメータとして実装されています。しかし、これらの変数がある程度相互に依存していることに注意して、より慎重にそれらを調整する必要があります。

FactorN入力変数は、1からNの各TriXの総指標値での重みを表します。





図1 ColorZerolagRSI指標