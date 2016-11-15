コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ColorZerolagRSI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
794
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このRSI オシレータのバリアントは4つのRSI（Relative Strength Index、相対力指数）指標に基づいて算出されます。

すべての編集可能な変数は、指標の入力パラメータとして実装されています。しかし、これらの変数がある程度相互に依存していることに注意して、より慎重にそれらを調整する必要があります。

FactorN入力変数は、1からNの各TriXの総指標値での重みを表します。


図1　ColorZerolagRSI指標

図1　ColorZerolagRSI指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13235

FORTSのためのHFTのスプレッダー FORTSのためのHFTのスプレッダー

オーダーブックのスプレッド内で取引するエキスパートアドバイザー。

Correlate Correlate

この指標は、通貨間の相関関係を示します。

ColorZerolagRSI_HTF ColorZerolagRSI_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorZerolagRSI指標

ColorZerolagRSIOSMA ColorZerolagRSIOSMA

平滑化された ColorZerolagRSI指標は色ヒストグラムとして表された変化率です。