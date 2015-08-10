Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ATR_Trailing_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 895
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador ATR_Trailing con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ATR_Trailing.mq5.
Fig. 1. Indicador ATR_Trailing_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13225
Indicador Aggressiveness con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.ColorZerolagTriXOSMACandle
Indicador ColorZerolagTriXOSMA en forma de vela.
Indicador AvgRange con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.ColorZerolagRSI
Este análogo del oscilador RSI forma sus indicaciones usando cinco indicadores Relative Strength Index.