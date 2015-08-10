CodeBaseSecciones
Indicadores

ATR_Trailing_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Actualizado:
Indicador ATR_Trailing con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ATR_Trailing.mq5.

Fig. 1. Indicador ATR_Trailing_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13225

Aggressiveness_HTF Aggressiveness_HTF

Indicador Aggressiveness con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorZerolagTriXOSMACandle ColorZerolagTriXOSMACandle

Indicador ColorZerolagTriXOSMA en forma de vela.

AvgRange_HTF AvgRange_HTF

Indicador AvgRange con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorZerolagRSI ColorZerolagRSI

Este análogo del oscilador RSI forma sus indicaciones usando cinco indicadores Relative Strength Index.