HFT Spreader for FORTS

На входе: размер позиции в лотах, спред — количество минимальных шагов цены. Например, установленное значение 4 для инструмента MIX-9.15 означает, что минимальный шаг изменения цены для этого инструмента (из его биржевой спецификации) равен 25, поэтому робот начнет выставлять ордера при спреде 4*25=100.

Принцип работы следующий:

Если соблюдены условия для торговли, то выставляется 2 лимитных ордера по самым лучшим ценам, т.е. если лучший Bid был 167000, то робот выставит заявку по 167025 (для MIX-9.15), дальше ждет, когда заявки акцептуют. Когда акцептовали, т.е. есть позиция, то робот будет выставлять только встречную заявку удвоенным объемом, чтобы закрыть позицию и перевернуться. Если робот выставил заявки, и нас не акцептовали, а потом спред расширился, то робот уберет выставленные ордера и всегда будет следить за тем, чтобы наши заявки всегда стояли самыми лучшими ценами от ближайшей лучшей цены на 1 минимальный шаг изменения цены торгового инструмента.

На быстром рынке может запаздывать, т.е. не успевать переставлять заявки по лучшим ценам.

