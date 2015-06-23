CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

HFT Spreader for FORTS - эксперт для MetaTrader 5

Serhiy Dotsenko | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
7934
Рейтинг:
(34)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

На входе: размер позиции в лотах, спред — количество минимальных шагов цены. Например, установленное значение 4 для инструмента MIX-9.15 означает, что минимальный шаг изменения цены для этого инструмента (из его биржевой спецификации) равен 25, поэтому робот начнет выставлять ордера при спреде 4*25=100.

Принцип работы следующий:

Если соблюдены условия для торговли, то выставляется 2 лимитных ордера по самым лучшим ценам, т.е. если лучший Bid был 167000, то робот выставит заявку по 167025 (для MIX-9.15), дальше ждет, когда заявки акцептуют. Когда акцептовали, т.е. есть позиция, то робот будет выставлять только встречную заявку удвоенным объемом, чтобы закрыть позицию и перевернуться. Если робот выставил заявки, и нас не акцептовали, а потом спред расширился, то робот уберет выставленные ордера и всегда будет следить за тем, чтобы наши заявки всегда стояли самыми лучшими ценами от ближайшей лучшей цены на 1 минимальный шаг изменения цены торгового инструмента.

На быстром рынке может запаздывать, т.е. не успевать переставлять заявки по лучшим ценам.

HFT Spreader for FORTS

Видео:

MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10

Индикатор MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора ColorZerolagTriXOSMA с десяти различных таймфреймов.

ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 ColorZerolagTriXOSMATrend_x10

Индикатор ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 отображает направление движения осциллятора ColorZerolagTriXOSMA с десяти разных таймфреймов.

MomentumCloud MomentumCloud

Индикатор, выполненный в виде облака, огибающие которого представляют значения осциллятора Momentum, рассчитанные от High и Low ценового ряда.

ColorZerolagRSIOSMA_HTF ColorZerolagRSIOSMA_HTF

Индикатор ColorZerolagRSIOSMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.