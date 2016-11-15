FORTSのためのHFTのスプレッダー

入力：ロットでのポジションサイズ、スプレッド — 最小価格ステップ数。たとえば、MIX-9.15銘柄で設定された4の値は（その契約仕様から）この銘柄の最低価格変更ステップが25であることを意味し、EAはスプレッドが4*25=100のときに注文を出し始めます。

取引のためのすべての条件が満たされている場合は、EAは最高の価格で2つの指値注文を出します。すなわち、ビッド価格が167000だった場合、EAは167025で注文を出し（MIX-9.15）注文が受け入れられるのを待ちます。注文が受け入れられた後、すなわちポジションが開かれた後では、EAは、ポジションを決済して反転するために逆方向の倍増ボリュームを持つ逆注文のみを出します。注文が受け入れられず、その後スプレッドが拡張されている場合には、EAは、注文を削除し、常に私たちの注文は、銘柄の価格変化の1最小ステップによって、最高の価格に最も近い最高の価格を持っていることを確認します。

速い市場では、動作が遅延し、最高の価格によって注文を再度開くのに間に合わないことがあります。









