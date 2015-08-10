CodeBaseSeções
Experts

HFT Spreader de FORTS - expert para MetaTrader 5

Serhiy Dotsenko | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
5209
Avaliação:
(34)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

Entradas: position size em lotes, spread — número mínimo de passos do preço Por exemplo, o valor de 4 definido para o símbolo MIX-9.15 significa que o passo da mudança mínima do preço por este símbolo (a partir do seu caderno de encargos) é igual a 25, portanto, o EA começará a colocar ordens quando o spread é de 4 * 25 = 100 .

Princípios do funcionamento:

Se estiverem reunidas todas as condições para a negociação, então o EA colocará duas ordens limite pelos melhores preços, ou seja, se o melhor preço de compra for de 167000, então, o EA coloca a ordem por 167025 (para MIX-9,15), então, ele aguarda as ordens serem aceitas. Após os pedidos serem aceitos, ou seja, a posição é aberta, o EA vai colocar apenas uma ordem oposta com o volume duplicado para fechar a posição e reverter a mão. Se as ordens não forem aceitas, e o spread se estender, então, o EA irá remover as ordens e sempre garantirá que nossas ordens tenha os melhores preços do melhor preço mais próximo por um passo mínimo de mudança de preço do símbolo.

Em mercados rápidos, ele pode trabalhar com um atraso e não conseguir reabrir as ordens pelo melhor preço no tempo.

HFT Spreader de FORTS

Video:

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13233

