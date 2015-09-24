针对 FORTS 市场的高频交易 Spreader

输入: position size 手数, spread — 最小价格步长数。例如, 针对 MIX-9.15 品种设置 数值为 4，意即该品种的最小价格变化步长 (来自其合约规定) 等于 25, 所以, 当点差为 4*25=100 时 EA 开始放置订单。

操作原理:

如果所有交易条件满足, 则 EA 放置两笔最佳价位的限价订单, 即, 如果最佳卖出价是 167000, 则 EA 将订单放置在 167025 (对于 MIX-9.15), 之后它将等待订单被接受。在订单接受之后, 即已开仓, EA 将仅放置双倍交易量的反向订单用于持仓平仓并反转。如果订单未接受, 且点差放大, 则 EA 将删除订单, 并总是确保我们的订单距该品种最佳价位只有最小步长。

在快速市场, 它的操作会有延迟, 并导致在最佳价位及时开仓的操作失败。





视频: