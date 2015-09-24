请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
针对 FORTS 市场的高频交易 Spreader - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1964
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
输入: position size 手数, spread — 最小价格步长数。例如, 针对 MIX-9.15 品种设置 数值为 4，意即该品种的最小价格变化步长 (来自其合约规定) 等于 25, 所以, 当点差为 4*25=100 时 EA 开始放置订单。
操作原理:
如果所有交易条件满足, 则 EA 放置两笔最佳价位的限价订单, 即, 如果最佳卖出价是 167000, 则 EA 将订单放置在 167025 (对于 MIX-9.15), 之后它将等待订单被接受。在订单接受之后, 即已开仓, EA 将仅放置双倍交易量的反向订单用于持仓平仓并反转。如果订单未接受, 且点差放大, 则 EA 将删除订单, 并总是确保我们的订单距该品种最佳价位只有最小步长。
在快速市场, 它的操作会有延迟, 并导致在最佳价位及时开仓的操作失败。
视频:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13233
关联
指标显示货币之间的关联。Fuzzy 模糊逻辑库
FuzzyNet 程序库用于开发模糊模块, 以 C# 编写。当移植到 MQL5 时, 程序库里添加了 8 个隶属函数, 以及 4 个针对马丹尼 (Mamdani) 型系统的去模糊化方法。
ColorZerolagRSI_HTF
此 ColorZerolagRSI 指标在输入参数中有时间帧选项。ColorZerolagRSIOSMA
平滑的 ColorZerolagRSI 变化率指标，以彩色直方条呈现。