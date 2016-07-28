HFT Spreader for FORTS

Eingaben: Positionsgröße in Lots, Spread — Anzahl von minimalen Preisschritten. Zum Beispiel bedeutet der Wert 4 für das MIX-9.15 Symbol, dass der minimale Preisschritt für dieses Symbol (laut Kontraktspezifikation) gleich 25 ist, daher wird der EA beginnen Orders zu platzieren, wenn der Spread 4*25=100 ist.

Funktionsprinzip:

Wenn alle Bedingungen für das Trading erfüllt sind, platziert der EA 2 Limitorders zum besten Preis, d.h. wenn der beste Bid-Preis 167000 war, dann platziert der EA die Order bei 167025 (für MIX-9.15), dann wartet er, bis die Order akzeptiert wurde. Nachdem die Order akzeptiert wurde, d.h. die Position geöffnet wurde, platziert der EA nun einen gegenüberliegende Order mit dem doppelten Volumen um die Position zu schließen und umzukehren. Wenn die Orders nicht akzeptiert wurden und der Spread dann ausgeweitet wurde, löscht der EA die Orders und stellt sicher, dass unsere Orders den besten Preis vom nächstliegenden Preis im Abstand von 1 minimalen Schritt der Preisänderung des Symbols hat.

Bei schnellen Märkten kann es zu Verzögerungen kommen und das Wiedereröffnen der Orders zum besten Preis kann fehlschlagen.





