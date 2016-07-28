Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ColorZerolagTriXOSMA - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 684
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Geglätteter ColorZerolagTriX Indikator, der Wert der Änderung wird als farbiges Histogramm dargestellt.
Abb.1. Der ColorZerolagTriXOSMA Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13219
ColorZerolagTriX_HTF
Der ColorZerolagTriX Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.Exp_CenterOfGravityOSMA
Der Exp_CenterOfGravityOSMA Expert Advisor basiert auf der Richtungsänderung des CenterOfGravityOSMA Histogramms.
ColorZerolagTriXOSMA_HTF
Der ColorZerolagTriXOSMA Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.Exp_ColorZerolagTriXOSMA
Der Exp_ColorZerolagTriXOSMA Expert Advisor basiert auf der Richtungsänderung des ColorZerolagTriXOSMA Histogramms.