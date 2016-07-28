CodeBaseKategorien
Indikatoren

ColorZerolagTriXOSMA - Indikator für den MetaTrader 5

Geglätteter ColorZerolagTriX Indikator, der Wert der Änderung wird als farbiges Histogramm dargestellt.

Abb.1. Der ColorZerolagTriXOSMA Indikator

Abb.1. Der ColorZerolagTriXOSMA Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13219

ColorZerolagTriX_HTF ColorZerolagTriX_HTF

Der ColorZerolagTriX Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Exp_CenterOfGravityOSMA Exp_CenterOfGravityOSMA

Der Exp_CenterOfGravityOSMA Expert Advisor basiert auf der Richtungsänderung des CenterOfGravityOSMA Histogramms.

ColorZerolagTriXOSMA_HTF ColorZerolagTriXOSMA_HTF

Der ColorZerolagTriXOSMA Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Exp_ColorZerolagTriXOSMA Exp_ColorZerolagTriXOSMA

Der Exp_ColorZerolagTriXOSMA Expert Advisor basiert auf der Richtungsänderung des ColorZerolagTriXOSMA Histogramms.