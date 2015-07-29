请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ColorZerolagTriXOSMA - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1067
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
平滑的 ColorZerolagTriX 变化率指标，以彩色直方条呈现。
图例.1. ColorZerolagTriXOSMA 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13219
