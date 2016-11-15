無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ColorZerolagTriXOSMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
平滑化されたColorZerolagTriX指標は色ヒストグラムとして表された変化率です。
図1 ColorZerolagTriXOSMA指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13219
