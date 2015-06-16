CodeBaseРазделы
Индикаторы

ColorZerolagTriXOSMA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Сглаженная скорость изменения индикатора ColorZerolagTriX, представленная цветной гистограммой, позволяет достаточно точно определять направление действующего тренда.

Рис.1. Индикатор ColorZerolagTriXOSMA

GainLossInfo GainLossInfo

Показывает текущий рост или падение для всех свечей на графике.

Exp_ColorZerolagTriX Exp_ColorZerolagTriX

Эксперт Exp_ColorZerolagTriX со входом при изменении цвета облака индикатора ColorZerolagTriX.

AvgRange_HTF AvgRange_HTF

Индикатор AvgRange с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Aggressiveness_HTF Aggressiveness_HTF

Индикатор Aggressiveness с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.