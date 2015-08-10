CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Exp_CenterOfGravityOSMA - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
792
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Experts\
exp_centerofgravityosma.mq5 (7.27 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
centerofgravityosma.mq5 (7.45 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El experto Exp_CenterOfGravityOSMA está construido sobre la base del cambio de dirección del histograma CenterOfGravityOSMA. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar un cambio de dirección del movimiento de la media móvil.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo complilado del indicador CenterOfGravityOSMA.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2014 en USDJPY H4:

Fig.2. Gráfico de resultados de simulación

Fig.2. Gráfico de resultados de simulación

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13215

Exp_ColorZerolagTriX Exp_ColorZerolagTriX

Experto Exp_ColorZerolagTriX con entrada al cambiar el color de la nube del indicador ColorZerolagTriX.

ColorZerolagTriX ColorZerolagTriX

Este análogo de TriX forma sus indicaciones usando cinco indicadores Triple Exponential Moving Averages Oscillator.

ColorZerolagTriX_HTF ColorZerolagTriX_HTF

Indicador ColorZerolagTriX con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorZerolagTriXOSMA ColorZerolagTriXOSMA

Velocidad suavizada de cambio del indicador ColorZerolagTriX, representada por un histograma de color.