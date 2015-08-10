Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Exp_ColorZerolagRVI - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 709
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Experto Exp_ColorZerolagRVI con entrada al cambiar el color de la nube del indicador ColorZerolagRVI. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar el cruce entre el oscilador su línea de señal.
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ColorZerolagRVI.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2014 en GBPJPY H4:
Fig.2. Gráfico de resultados de simulación
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13195
Experto construido sobre la base del cambio de dirección de la media móvil ColorZeroLAG_MA.ColorZeroLAG_MA_StDev
Indicador ColorZeroLAG_MA con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.
Indicador realizado en forma de nube, cuyos contornos representan los valores del oscilador TriX, calculados a partir de los High y Low de la serie de precios.TriXCloud_HTF
Indicador TriXCloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.