CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Exp_ColorZerolagRVI - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
709
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
colorzerolagrvi.mq5 (10.42 KB) ver
\MQL5\Experts\
exp_colorzerolagrvi.mq5 (6.49 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Experto Exp_ColorZerolagRVI con entrada al cambiar el color de la nube del indicador ColorZerolagRVI. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar el cruce entre el oscilador su línea de señal.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ColorZerolagRVI.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2014 en GBPJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

Fig.2. Gráfico de resultados de simulación

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13195

Exp_ColorZeroLAG_MA Exp_ColorZeroLAG_MA

Experto construido sobre la base del cambio de dirección de la media móvil ColorZeroLAG_MA.

ColorZeroLAG_MA_StDev ColorZeroLAG_MA_StDev

Indicador ColorZeroLAG_MA con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.

TriXCloud TriXCloud

Indicador realizado en forma de nube, cuyos contornos representan los valores del oscilador TriX, calculados a partir de los High y Low de la serie de precios.

TriXCloud_HTF TriXCloud_HTF

Indicador TriXCloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.