Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
TriXCloud_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 796
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador TriXCloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador TriXCloud.mq5.
Fig. 1. Indicador TriXCloud_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13198
Indicador realizado en forma de nube, cuyos contornos representan los valores del oscilador TriX, calculados a partir de los High y Low de la serie de precios.Exp_ColorZerolagRVI
Experto Exp_ColorZerolagRVI con entrada al cambiar el color de la nube del indicador ColorZerolagRVI.
Este análogo de TriX forma sus indicaciones usando cinco indicadores Triple Exponential Moving Averages Oscillator.Exp_ColorZerolagTriX
Experto Exp_ColorZerolagTriX con entrada al cambiar el color de la nube del indicador ColorZerolagTriX.