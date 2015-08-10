CodeBaseSecciones
TriXCloud_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
trixcloud.mq5 (5.4 KB) ver
trixcloud_htf.mq5 (9.75 KB) ver
Indicador TriXCloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador TriXCloud.mq5.

Fig. 1. Indicador TriXCloud_HTF

TriXCloud TriXCloud

Indicador realizado en forma de nube, cuyos contornos representan los valores del oscilador TriX, calculados a partir de los High y Low de la serie de precios.

Exp_ColorZerolagRVI Exp_ColorZerolagRVI

Experto Exp_ColorZerolagRVI con entrada al cambiar el color de la nube del indicador ColorZerolagRVI.

ColorZerolagTriX ColorZerolagTriX

Este análogo de TriX forma sus indicaciones usando cinco indicadores Triple Exponential Moving Averages Oscillator.

Exp_ColorZerolagTriX Exp_ColorZerolagTriX

Experto Exp_ColorZerolagTriX con entrada al cambiar el color de la nube del indicador ColorZerolagTriX.