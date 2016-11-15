コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_ColorZerolagRVI - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
759
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
colorzerolagrvi.mq5 (10.42 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
exp_colorzerolagrvi.mq5 (6.49 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Exp_ColorZerolagRVIエキスパートアドバイザーはColorZerolagRVI 指標の雲の色が変更したときに市場に参入します。指標とシグナルラインが交差している場合、バーが閉じるときにシグナルが形成されます。

このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされたColorZerolagRVI.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャート上の約定の例

図1　チャート上の約定の例

H4での2014のGBPJPYのテスト結果：

図2　テスト結果チャート

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13195

Exp_ColorZeroLAG_MA Exp_ColorZeroLAG_MA

ColorZeroLAG_MA指標の方向の変化に基づいたエキスパートアドバイザー

ColorZeroLAG_MA_StDev ColorZeroLAG_MA_StDev

標準偏差アルゴリズムに基いた、色付きのドットを用いた追加的なトレンドの強さの指標を持つColorZeroLAG_MA指標。

TriXCloud TriXCloud

エンベロープが高値と安値のために計算されるTRIXオシレータの値を表すクラウド指標

TriXCloud_HTF TriXCloud_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むTriXCloud指標