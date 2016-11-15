無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Exp_ColorZerolagRVI - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 759
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Exp_ColorZerolagRVIエキスパートアドバイザーはColorZerolagRVI 指標の雲の色が変更したときに市場に参入します。指標とシグナルラインが交差している場合、バーが閉じるときにシグナルが形成されます。
このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされたColorZerolagRVI.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャート上の約定の例
H4での2014のGBPJPYのテスト結果：
図2 テスト結果チャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13195
Exp_ColorZeroLAG_MA
ColorZeroLAG_MA指標の方向の変化に基づいたエキスパートアドバイザーColorZeroLAG_MA_StDev
標準偏差アルゴリズムに基いた、色付きのドットを用いた追加的なトレンドの強さの指標を持つColorZeroLAG_MA指標。
TriXCloud
エンベロープが高値と安値のために計算されるTRIXオシレータの値を表すクラウド指標TriXCloud_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むTriXCloud指標