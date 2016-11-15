Exp_ColorZerolagRVIエキスパートアドバイザーはColorZerolagRVI 指標の雲の色が変更したときに市場に参入します。指標とシグナルラインが交差している場合、バーが閉じるときにシグナルが形成されます。

このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされたColorZerolagRVI.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1 チャート上の約定の例

H4での2014のGBPJPYのテスト結果：

図2 テスト結果チャート

