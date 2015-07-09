Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_ColorZerolagRVI - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 968
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Expert Advisor Exp_ColorZerolagRVI entra no mercado quando o indicador de nuvem ColorZerolagRVI muda de cor. O sinal é formado quando no fechamento da barra o oscilador atravessou a linha de sinal.
Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador ColorZerolagRVI.ex5 compilado para executar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig.1. Exemplos de negociação no gráfico
Resultados do teste para 2014 no GBPJPY H4:
Fig.2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13195
Expert Advisor com base na mudança de direção do indicador ColorZeroLAG_MA.ColorZeroLAG_MA_StDev
O indicador ColorZeroLAG_MA com indicação da força da tendência adicional usando os pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.
Indicador de nuvem, os envelopes dos quais representam os valores de oscilador Trix calculados para alta e baixa dos preços.TriXCloud_HTF
O indicador TriXCloud com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.