CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_ColorZerolagRVI - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
968
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
colorzerolagrvi.mq5 (10.42 KB) visualização
\MQL5\Experts\
exp_colorzerolagrvi.mq5 (6.49 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor Exp_ColorZerolagRVI entra no mercado quando o indicador de nuvem ColorZerolagRVI muda de cor. O sinal é formado quando no fechamento da barra o oscilador atravessou a linha de sinal.

Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador ColorZerolagRVI.ex5 compilado para executar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico

Fig.1. Exemplos de negociação no gráfico

Resultados do teste para 2014 no GBPJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig.2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13195

Exp_ColorZeroLAG_MA Exp_ColorZeroLAG_MA

Expert Advisor com base na mudança de direção do indicador ColorZeroLAG_MA.

ColorZeroLAG_MA_StDev ColorZeroLAG_MA_StDev

O indicador ColorZeroLAG_MA com indicação da força da tendência adicional usando os pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.

TriXCloud TriXCloud

Indicador de nuvem, os envelopes dos quais representam os valores de oscilador Trix calculados para alta e baixa dos preços.

TriXCloud_HTF TriXCloud_HTF

O indicador TriXCloud com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.