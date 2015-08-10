Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
TriXCloud - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 858
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador realizado en forma de nube, cuyos contornos representan los valores del oscilador TriX, calculados a partir de los High y Low de la serie de precios.
Fig. 1. Indicador TriXCloud
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13197
Exp_ColorZerolagRVI
Experto Exp_ColorZerolagRVI con entrada al cambiar el color de la nube del indicador ColorZerolagRVI.Exp_ColorZeroLAG_MA
Experto construido sobre la base del cambio de dirección de la media móvil ColorZeroLAG_MA.
TriXCloud_HTF
Indicador TriXCloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.ColorZerolagTriX
Este análogo de TriX forma sus indicaciones usando cinco indicadores Triple Exponential Moving Averages Oscillator.