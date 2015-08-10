CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

TriXCloud - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
858
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
trixcloud.mq5 (5.4 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador realizado en forma de nube, cuyos contornos representan los valores del oscilador TriX, calculados a partir de los High y Low de la serie de precios.

Fig. 1. Indicador TriXCloud

Fig. 1. Indicador TriXCloud

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13197

Exp_ColorZerolagRVI Exp_ColorZerolagRVI

Experto Exp_ColorZerolagRVI con entrada al cambiar el color de la nube del indicador ColorZerolagRVI.

Exp_ColorZeroLAG_MA Exp_ColorZeroLAG_MA

Experto construido sobre la base del cambio de dirección de la media móvil ColorZeroLAG_MA.

TriXCloud_HTF TriXCloud_HTF

Indicador TriXCloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorZerolagTriX ColorZerolagTriX

Este análogo de TriX forma sus indicaciones usando cinco indicadores Triple Exponential Moving Averages Oscillator.