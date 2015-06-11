CodeBaseРазделы
Exp_ColorZerolagRVI - эксперт для MetaTrader 5

Эксперт Exp_ColorZerolagRVI со входом при изменении цвета облака индикатора ColorZerolagRVI. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение осциллятора и его сигнальной линии.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorZerolagRVI.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на GBPJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

