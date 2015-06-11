Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_ColorZerolagRVI - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1605
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эксперт Exp_ColorZerolagRVI со входом при изменении цвета облака индикатора ColorZerolagRVI. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение осциллятора и его сигнальной линии.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorZerolagRVI.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на GBPJPY H4:
Рис.2. График результатов тестирования
Эксперт на основе изменения направления скользящей средней ColorZeroLAG_MA.ColorZeroLAG_MA_StDev
Индикатор ColorZeroLAG_MA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.
Индикатор, выполненный в виде облака, огибающие которого представляют значения осциллятора TriX, рассчитанные от High и Low ценового ряда.ColorZerolagTriX
Этот аналог осциллятора TriX формирует свои показания, используя пять индикаторов Triple Exponential Moving Averages Oscillator.