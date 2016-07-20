Der Expert Advisor Exp_ColorZerolagRVI handelt den Markt, wenn die Wolke des ColorZerolagRVI Indikators ihre Farbe ändert. Das Signal bildet sich, wenn beim Schließen der aktuellen Bar der Oszillator die Signallinie kreuzt.

Dieser Expert Advisor benötigt die kompilierte Indikatordatei ColorZerolagRVI.ex5 für sein Funktionieren. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. Stopp-Loss und TakeProfit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1. Handelsbeispiele auf dem Chart

Testing results for 2014 on GBPJPY H4:

Abb.2. Test-Ergebnisse

