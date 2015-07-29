请观看如何免费下载自动交易
在图表上显示所有蜡烛条的当前收益和亏损。数值以点数和百分比计算。
指标按照两种模式计算收益/损失: 简单的是开盘价和收盘价之间的差价，当前收盘价和前一收盘价之间差价。用户可以设置最小阀值 (点数和百分比), 改变计算模式和控制显示数值的字体颜色。
输入参数:
- PercentageLimit (省缺 = 1.0) — 显示变化百分比和点数的阀值。
- PipsLimit (省缺 = 1000) — 以经纪商点数显示变化百分比的阀值。
- CloseToClose (省缺 = true) — 如果 true, 指标比较当前收盘价和前一收盘价, 如果 false — 比较当前开盘价。
- DisplayLossColor (省缺 = Red) — 负变化颜色 (亏损)。
- DisplayGainColor (省缺 = Green) — 正变化颜色 (收益)。
- DisplayDistance (省缺 = 100) — 以经纪商点数为单位，距蜡烛条最高价处，显示收益/损失数值。
- MaxBars (省缺 = 100) — 处理柱线的最大数量。数值越高，指标工作越慢。
温馨提示:
- 几乎不可能用此指标获得交易信号。它的主要目的是简化市场分析，并使其更容易发现特定的多头或空头形态。当然，所有人都可以尝试用异常大的变化作为信号来开/平仓。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13186
