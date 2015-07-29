真实作者:

Andriy Moraru



在图表上显示所有蜡烛条的当前收益和亏损。数值以点数和百分比计算。

指标按照两种模式计算收益/损失: 简单的是开盘价和收盘价之间的差价，当前收盘价和前一收盘价之间差价。用户可以设置最小阀值 (点数和百分比), 改变计算模式和控制显示数值的字体颜色。

输入参数:

PercentageLimit (省缺 = 1.0) — 显示变化百分比和点数的阀值。

(省缺 = 1.0) — 显示变化百分比和点数的阀值。 PipsLimit (省缺 = 1000) — 以经纪商点数显示变化百分比的阀值。

(省缺 = 1000) — 以经纪商点数显示变化百分比的阀值。 CloseToClose (省缺 = true) — 如果 true , 指标比较当前收盘价和前一收盘价, 如果 false — 比较当前开盘价。

(省缺 = true) — 如果 , 指标比较当前收盘价和前一收盘价, 如果 — 比较当前开盘价。 DisplayLossColor (省缺 = Red) — 负变化颜色 (亏损)。

(省缺 = Red) — 负变化颜色 (亏损)。 DisplayGainColor (省缺 = Green) — 正变化颜色 (收益)。

(省缺 = Green) — 正变化颜色 (收益)。 DisplayDistance (省缺 = 100) — 以经纪商点数为单位，距蜡烛条最高价处，显示收益/损失数值。

(省缺 = 100) — 以经纪商点数为单位，距蜡烛条最高价处，显示收益/损失数值。 MaxBars (省缺 = 100) — 处理柱线的最大数量。数值越高，指标工作越慢。

温馨提示: