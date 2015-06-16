Ставь лайки и следи за новостями
GainLossInfo - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Andriy Moraru
Индикатор GainLossInfo показывает текущий рост или падение для всех свечей на графике, для которых преодолен заданный минимальный порог. Значения рассчитываются в процентах и пунктах.
Индикатор может вычислять рост/падение в двух режимах: простая разница цены закрытия и открытия; разница между текущим закрытием и предыдущим закрытием. Трейдер может задавать минимальные барьеры (для пунктов и процентов), менять режим вычисления и контролировать цвет шрифта для выводимых чисел.
Входные параметры:
- PercentageLimit (по умолчанию = 1.0) — минимальный барьер для отображения изменения в процентных пунктах.
- PipsLimit (по умолчанию = 1000) — минимальный барьер для отображения изменения в пунктах брокера.
- CloseToClose (по умолчанию = true) — если true, индикатор будет сравнивать текущий уровень закрытия с предыдущим уровнем закрытия, а если false — с текущим уровнем открытия.
- DisplayLossColor (по умолчанию = Red) — цвет для отображения отрицательных изменений (падений).
- DisplayGainColor (по умолчанию = Green) — цвет для отображения положительных изменений (роста).
- DisplayDistance (по умолчанию = 100) — расстояние от максимальной цены на свече до выводимого значения роста/падения в пунктах брокера.
- MaxBars (по умолчанию = 100) — максимальное число баров для обработки индикатором. Чем больше это число, тем медленнее будет работать индикатор.
Советы:
- Этот индикатор почти невозможно использовать для получения торговых сигналов. Его основное предназначение — упростить анализ положения вещей на рынке и облегчить поиск некоторых бычьих и медвежьих последовательностей. Конечно, каждый может попытаться использовать данные о ненормально больших изменениях для входа или выхода из позиций.
