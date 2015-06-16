Реальный автор:

Andriy Moraru



Индикатор GainLossInfo показывает текущий рост или падение для всех свечей на графике, для которых преодолен заданный минимальный порог. Значения рассчитываются в процентах и пунктах.

Индикатор может вычислять рост/падение в двух режимах: простая разница цены закрытия и открытия; разница между текущим закрытием и предыдущим закрытием. Трейдер может задавать минимальные барьеры (для пунктов и процентов), менять режим вычисления и контролировать цвет шрифта для выводимых чисел.

Входные параметры:

PercentageLimit (по умолчанию = 1.0) — минимальный барьер для отображения изменения в процентных пунктах.

(по умолчанию = 1.0) — минимальный барьер для отображения изменения в процентных пунктах. PipsLimit (по умолчанию = 1000) — минимальный барьер для отображения изменения в пунктах брокера.

(по умолчанию = 1000) — минимальный барьер для отображения изменения в пунктах брокера. CloseToClose (по умолчанию = true) — если true , индикатор будет сравнивать текущий уровень закрытия с предыдущим уровнем закрытия, а если false — с текущим уровнем открытия.

(по умолчанию = true) — если , индикатор будет сравнивать текущий уровень закрытия с предыдущим уровнем закрытия, а если — с текущим уровнем открытия. DisplayLossColor (по умолчанию = Red) — цвет для отображения отрицательных изменений (падений).

(по умолчанию = Red) — цвет для отображения отрицательных изменений (падений). DisplayGainColor (по умолчанию = Green) — цвет для отображения положительных изменений (роста).

(по умолчанию = Green) — цвет для отображения положительных изменений (роста). DisplayDistance (по умолчанию = 100) — расстояние от максимальной цены на свече до выводимого значения роста/падения в пунктах брокера.

(по умолчанию = 100) — расстояние от максимальной цены на свече до выводимого значения роста/падения в пунктах брокера. MaxBars (по умолчанию = 100) — максимальное число баров для обработки индикатором. Чем больше это число, тем медленнее будет работать индикатор.

Советы: