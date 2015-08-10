CodeBaseSecciones
Panel estadístico del trader - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
Actualizado:
La esencia del indicador es la siguiente, en el panel hay 3 campos: el número mágico, la fecha inicial y la fecha final. Después de rellenar estos campos, se forma un informe agregado y en las líneas se representa el resultado financiero en la divisa del depósito y en puntos.

Los puntos se calculan sin tener en cuenta el tamaño de la posición.

Panel

Podrá encontrar una detallada descripción en vídeo en la página del producto https://www.mql5.com/es/market/product/8076. Este indicador tiene las mismas prestaciones que la versión de pago, solo que sin gráfico.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13190

