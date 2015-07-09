Autor real:

Andriy Moraru



Mostra ganho e a perda atual para todos as velas do gráfico que excedam o limite especificado. Os valores são calculados em porcentagem e pontos.

O indicador pode calcular o ganho/perda em dois modos: simples diferença entre os preços de abertura e fechamento, diferença entre o fechamento atual e o fechamento anterior. O usuário pode definir um limiar mínimo (em pontos e em porcentagem), mude o modo de cálculo e controle a cor da fonte para os valores exibidos.

Parâmetros de entrada:

PercentageLimit (Por padrão = 1.0) — limiar para exibir a mudança em pontos percentuais.

(Por padrão = 1.0) — limiar para exibir a mudança em pontos percentuais. PipsLimit (Por padrão = 1000) — limite para a exibição da mudança de pontos da corretora.

(Por padrão = 1000) — limite para a exibição da mudança de pontos da corretora. CloseToClose (Por padrão = true) — se true , o indicador irá comparar o preço de fechamento atual com o do fechamento anterior, se falso - com o preço de abertura atual.

(Por padrão = true) — se , o indicador irá comparar o preço de fechamento atual com o do fechamento anterior, se - com o preço de abertura atual. DisplayLossColor (Por padrão = Red) — cor para as variações negativas (perdas).

(Por padrão = Red) — cor para as variações negativas (perdas). DisplayGainColor (Por padrão = Green) — cor para as mudanças positivas (ganhos).

(Por padrão = Green) — cor para as mudanças positivas (ganhos). DisplayDistance (Por padrão = 100) — distância entre o preço máximo de uma vela para o valor da perda/ganho exibido na corretora em pontos.

(Por padrão = 100) — distância entre o preço máximo de uma vela para o valor da perda/ganho exibido na corretora em pontos. MaxBars (Por padrão = 100) — o número máximo de barras para processar. Quanto maior for este valor, mais lento será o funcionamento do indicador.

Dicas: