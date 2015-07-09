Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
GainLossInfo - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3587
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Andriy Moraru
Mostra ganho e a perda atual para todos as velas do gráfico que excedam o limite especificado. Os valores são calculados em porcentagem e pontos.
O indicador pode calcular o ganho/perda em dois modos: simples diferença entre os preços de abertura e fechamento, diferença entre o fechamento atual e o fechamento anterior. O usuário pode definir um limiar mínimo (em pontos e em porcentagem), mude o modo de cálculo e controle a cor da fonte para os valores exibidos.
Parâmetros de entrada:
- PercentageLimit (Por padrão = 1.0) — limiar para exibir a mudança em pontos percentuais.
- PipsLimit (Por padrão = 1000) — limite para a exibição da mudança de pontos da corretora.
- CloseToClose (Por padrão = true) — se true, o indicador irá comparar o preço de fechamento atual com o do fechamento anterior, se falso - com o preço de abertura atual.
- DisplayLossColor (Por padrão = Red) — cor para as variações negativas (perdas).
- DisplayGainColor (Por padrão = Green) — cor para as mudanças positivas (ganhos).
- DisplayDistance (Por padrão = 100) — distância entre o preço máximo de uma vela para o valor da perda/ganho exibido na corretora em pontos.
- MaxBars (Por padrão = 100) — o número máximo de barras para processar. Quanto maior for este valor, mais lento será o funcionamento do indicador.
Dicas:
- É quase impossível usar este indicador para a obtenção de sinais de negociação Ele é destinado principalmente para simplificar a análise de mercado e para torná-lo mais fácil de encontrar certos padrões de alta ou de baixa. Claro, todo mundo pode tentar usar para grandes mudanças anormais como sinais para abrir ou fechar posições.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13186
O indicador ColorZerolagStochs com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.Dots
O indicador mostra a direção atual da tendência, colocando pontos coloridos no gráfico principal.
O indicador ColorZerolagRVI com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.Trade Statistics Panel
O painel permite avaliar rapidamente a eficácia de sua estratégia de negociação por um período de tempo especificado (no passado) e para um certo número mágico.