GainLossInfo - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Lyopa
Visualizações:
3587
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Andriy Moraru

Mostra ganho e a perda atual para todos as velas do gráfico que excedam o limite especificado. Os valores são calculados em porcentagem e pontos.

O indicador pode calcular o ganho/perda em dois modos: simples diferença entre os preços de abertura e fechamento, diferença entre o fechamento atual e o fechamento anterior. O usuário pode definir um limiar mínimo (em pontos e em porcentagem), mude o modo de cálculo e controle a cor da fonte para os valores exibidos.

Parâmetros de entrada:

  • PercentageLimit (Por padrão = 1.0) — limiar para exibir a mudança em pontos percentuais.
  • PipsLimit (Por padrão = 1000) — limite para a exibição da mudança de pontos da corretora.
  • CloseToClose (Por padrão = true) — se true, o indicador irá comparar o preço de fechamento atual com o do fechamento anterior, se falso - com o preço de abertura atual.
  • DisplayLossColor (Por padrão = Red) — cor para as variações negativas (perdas).
  • DisplayGainColor (Por padrão = Green) — cor para as mudanças positivas (ganhos).
  • DisplayDistance (Por padrão = 100) — distância entre o preço máximo de uma vela para o valor da perda/ganho exibido na corretora em pontos.
  • MaxBars (Por padrão = 100) — o número máximo de barras para processar. Quanto maior for este valor, mais lento será o funcionamento do indicador.

Dicas:

  • É quase impossível usar este indicador para a obtenção de sinais de negociação Ele é destinado principalmente para simplificar a análise de mercado e para torná-lo mais fácil de encontrar certos padrões de alta ou de baixa. Claro, todo mundo pode tentar usar para grandes mudanças anormais como sinais para abrir ou fechar posições.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13186

