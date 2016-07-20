Wirklicher Autor:

Andriy Moraru



Zeigt den aktuellen Gewinn und Verlust für alle Kerzen, die einen bestimmten Schwellenwert überschreiten. Die Werte werden in Prozent und Points berechnet.

Der Indikator kann Gewinn/Verlust auf zwei Weisen berechnen: die Differenz der Preise von "Open" und "Close" oder die Differenz zwischen aktuellem "Close" und vorherigem "Close". Der Nutzer kann Mindestwerte (in Points und Prozent) setzen, kann die Berechnungsmethode ändern und die Darstellungsfarbe der Werte.

Eingabe-Parameter:

PercentageLimit (Standard = 1.0) — Grenzwert für die Anzeige der Veränderung in Prozentpunkten.

(Standard = 1.0) — Grenzwert für die Anzeige der Veränderung in Prozentpunkten. PipsLimit (Standard = 1000) — Grenzwert für die Anzeige der Veränderung in (Preis-) Points.

(Standard = 1000) — Grenzwert für die Anzeige der Veränderung in (Preis-) Points. CloseToClose (Standard = true) — wenn true , wird der Indikator den aktuellen "Close" mit dem vorherigen "Close" vergleichen, wenn false — mit dem aktuellen "Open".

(Standard = true) — wenn , wird der Indikator den aktuellen "Close" mit dem vorherigen "Close" vergleichen, wenn — mit dem aktuellen "Open". DisplayLossColor (Standard = Red) — Farbe für negative Veränderungen (Verluste).

(Standard = Red) — Farbe für negative Veränderungen (Verluste). DisplayGainColor (Standard = Green) — Farbe für positive Veränderungen (Gewinne).

(Standard = Green) — Farbe für positive Veränderungen (Gewinne). DisplayDistance (Standard = 100) — Abstand der Anzeige zum Maximalpreises einer Kerze des Gewinns/Verlustes in (Preis-) Points.

(Standard = 100) — Abstand der Anzeige zum Maximalpreises einer Kerze des Gewinns/Verlustes in (Preis-) Points. MaxBars (Standard = 100) — Maximalzahl der zu analysierenden Bars. Je höher dieser Wert ist, desto langsamer wird der Indikator.

Tipps: