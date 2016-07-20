und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
GainLossInfo - Indikator für den MetaTrader 5
Andriy Moraru
Zeigt den aktuellen Gewinn und Verlust für alle Kerzen, die einen bestimmten Schwellenwert überschreiten. Die Werte werden in Prozent und Points berechnet.
Der Indikator kann Gewinn/Verlust auf zwei Weisen berechnen: die Differenz der Preise von "Open" und "Close" oder die Differenz zwischen aktuellem "Close" und vorherigem "Close". Der Nutzer kann Mindestwerte (in Points und Prozent) setzen, kann die Berechnungsmethode ändern und die Darstellungsfarbe der Werte.
Eingabe-Parameter:
- PercentageLimit (Standard = 1.0) — Grenzwert für die Anzeige der Veränderung in Prozentpunkten.
- PipsLimit (Standard = 1000) — Grenzwert für die Anzeige der Veränderung in (Preis-) Points.
- CloseToClose (Standard = true) — wenn true, wird der Indikator den aktuellen "Close" mit dem vorherigen "Close" vergleichen, wenn false — mit dem aktuellen "Open".
- DisplayLossColor (Standard = Red) — Farbe für negative Veränderungen (Verluste).
- DisplayGainColor (Standard = Green) — Farbe für positive Veränderungen (Gewinne).
- DisplayDistance (Standard = 100) — Abstand der Anzeige zum Maximalpreises einer Kerze des Gewinns/Verlustes in (Preis-) Points.
- MaxBars (Standard = 100) — Maximalzahl der zu analysierenden Bars. Je höher dieser Wert ist, desto langsamer wird der Indikator.
Tipps:
- Es ist fast unmöglich, diesen Indikator für Handelssignale zu verwenden. Es dient vornehmlich der Vereinfachung der Marktanalyse und das Finden von "Bullish-" oder "Bearish-" Muster zu erleichtern. Natürlich kann jeder versuchen, ungewöhnlich großen Veränderungen als Signale zum Öffnen oder Schließen von Positionen zu verwenden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13186
