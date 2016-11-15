無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者: Andriy Moraru
指定されたしきい値を超えるチャート上のすべてのローソク足の現在の利得と損失を示します。値はパーセンテージとポイントで計算されます。
この指標は、始値と終値の単純な違い、現在の終値と以前の終値の差の2つのモードで利得/損失を計算することができます。ユーザは、（ポイントとパーセントで）最小しきい値を設定し、計算モードを変更して、表示される値のフォントの色を制御することができます。
入力パラメータ：
- PercentageLimit（デフォルト = 1.0） — ％ポイントの変化を表示するための閾値
- PipsLimit（デフォルト = 1000）— ブローカーポイントの変化を表示するための閾値
- CloseToClose（デフォルト = true） — 指標は、trueの場合は現在の終値を1つ前の終値と比較し、falseの場合は現在の始値と比較します。
- DisplayLossColor（デフォルト = Red) — 負の変化（損失）の色
- DisplayGainColor（デフォルト = Green) — 正の変化（利益）の色
- DisplayDistance（デフォルト = 100） — ブローカーポイントで表示された利得/損失値からローソク足の最高価格からの距離
- MaxBars （デフォルト = 100） — 処理するバーの最大数。この値が大きいほど指標はより遅く動作します。
- この指標を取引シグナルの取得に使用することはほとんど不可能です。それは、主に市場分析を簡素化して簡単に特定の強気や弱気のパターンを発見することを可能にすることを意図しています。もちろん、異常に大きな変化はポジション開閉のシグナるとして使用することは可能です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13186
