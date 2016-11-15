: Andriy Moraru





指定されたしきい値を超えるチャート上のすべてのローソク足の現在の利得と損失を示します。値はパーセンテージとポイントで計算されます。

この指標は、始値と終値の単純な違い、現在の終値と以前の終値の差の2つのモードで利得/損失を計算することができます。ユーザは、（ポイントとパーセントで）最小しきい値を設定し、計算モードを変更して、表示される値のフォントの色を制御することができます。

入力パラメータ：

PercentageLimit （デフォルト = 1.0） — ％ポイントの変化を表示するための閾値

（デフォルト = 1.0） — ％ポイントの変化を表示するための閾値 PipsLimit （デフォルト = 1000）— ブローカーポイントの変化を表示するための閾値

（デフォルト = 1000）— ブローカーポイントの変化を表示するための閾値 CloseToClose （デフォルト = true） — 指標は、 true の場合は現在の終値を1つ前の終値と比較し、 false の場合は現在の始値と比較します。

（デフォルト = true） — 指標は、 の場合は現在の終値を1つ前の終値と比較し、 の場合は現在の始値と比較します。 DisplayLossColor （デフォルト = Red) — 負の変化（損失）の色

（デフォルト = Red) — 負の変化（損失）の色 DisplayGainColor （デフォルト = Green) — 正の変化（利益）の色

（デフォルト = Green) — 正の変化（利益）の色 DisplayDistance （デフォルト = 100） — ブローカーポイントで表示された利得/損失値からローソク足の最高価格からの距離

（デフォルト = 100） — ブローカーポイントで表示された利得/損失値からローソク足の最高価格からの距離 MaxBars （デフォルト = 100） — 処理するバーの最大数。この値が大きいほど指標はより遅く動作します。



