ColorZerolagRVI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
このRVIオシレータのバリアントは4つの相対活力指数の指標に基づいて算出されます。

すべての編集可能な変数は、指標の入力パラメータとして実装されています。しかし、これらの変数がある程度相互に依存していることに注意して、より慎重にそれらを調整する必要があります。

FactorN入力変数は、1からNの各RVI の総指標値での重みを表します。

図1　ColorZerolagRVI指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13178

この指標はWRB（Wide Range Bars または Wide Range Bodies）を決定してマークします。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorZeroLAG_MA指標

この指標はメインチャート上に色付きのドットを配置することにより、現在のトレンド方向を示します。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorZerolagStochs指標