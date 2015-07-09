Participe de nossa página de fãs
Este oscilador analógico ao RVI é calculado com base em quatro indicadores relativos ao Vigor Index.
Todas as variáveis editáveis são implementadas como parâmetros de entrada do indicador. No entanto, tenha em mente que estas variáveis são interdependentes, em certa medida, assim, você deve ajustá-los com mais cuidado!
A variáveis de entrada FactorN representam a unidade de peso de RVI com o número N no valor total do indicador.
Fig.1. O indicador ColorZerolagRVI
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13178
