ColorZerolagRVI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
1384
(16)
Este oscilador analógico ao RVI é calculado com base em quatro indicadores relativos ao Vigor Index.

Todas as variáveis ​​editáveis ​​são implementadas como parâmetros de entrada do indicador. No entanto, tenha em mente que estas variáveis ​​são interdependentes, em certa medida, assim, você deve ajustá-los com mais cuidado!

A variáveis ​​de entrada FactorN representam a unidade de peso de RVI com o número N no valor total do indicador.

Fig.1. O indicador ColorZerolagRVI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13178

