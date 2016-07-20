CodeBaseKategorien
ColorZerolagRVI - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Dieser analoge RVI Oszillator wird auf Basis von vier "Relative Vigor Index" Indikatoren berechnet.

Alle veränderbaren Variablen sind in den Eingabeparameter des Indikators implementiert. Bedenken Sie aber, diese Variablen sind in gewisser Weise von einander abhängig, verändern Sie sie also sehr vorsichtig!

Die Eingabevariablen FactorN wichten die RVI, die mit der Zahl N korrespondieren, für den Gesamtwert des Indikators.

Abb.1. Der ColorZerolagRVI Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13178

