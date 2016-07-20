und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ColorZerolagRVI - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1089
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser analoge RVI Oszillator wird auf Basis von vier "Relative Vigor Index" Indikatoren berechnet.
Alle veränderbaren Variablen sind in den Eingabeparameter des Indikators implementiert. Bedenken Sie aber, diese Variablen sind in gewisser Weise von einander abhängig, verändern Sie sie also sehr vorsichtig!
Die Eingabevariablen FactorN wichten die RVI, die mit der Zahl N korrespondieren, für den Gesamtwert des Indikators.
Abb.1. Der ColorZerolagRVI Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13178
Der Indikator bestimmt und markiert WRB ("Wide Range Bars" [überlange Kerzen] oder "Wide Range Bodies" [überlange Kerzenkörper]).ColorZeroLAG_MA_HTF
Der ColorZeroLAG_MA Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.
Der Indikator zeigt aktuelle Trendrichtung durch farbige Punkte auf dem Hauptchart.ColorZerolagStochs_HTF
Der ColorZerolagStochs Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.