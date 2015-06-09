Этот аналог осциллятора RVI формирует свои показания, используя четыре индикатора Relative Vigor Index.

Все переменные, значения которых можно варьировать, представлены внешними параметрами индикатора. Однако следует учесть тот факт, что значения этих переменных являются в некотором смысле взаимозависимыми, и их подбор следует производить более тщательно!

Входные переменные типа FactorN представляют удельный вес показаний осциллятора RVI с номером N в общем значении итогового индикатора.

Рис.1. Индикатор ColorZerolagRVI