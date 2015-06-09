Ставь лайки и следи за новостями
ColorZerolagRVI - индикатор для MetaTrader 5
2413
Этот аналог осциллятора RVI формирует свои показания, используя четыре индикатора Relative Vigor Index.
Все переменные, значения которых можно варьировать, представлены внешними параметрами индикатора. Однако следует учесть тот факт, что значения этих переменных являются в некотором смысле взаимозависимыми, и их подбор следует производить более тщательно!
Входные переменные типа FactorN представляют удельный вес показаний осциллятора RVI с номером N в общем значении итогового индикатора.
Рис.1. Индикатор ColorZerolagRVI
Индикатор ZeroLAG MA является скользящей средней с нулевой задержкой.CoppockHist_HTF
Индикатор CoppockHist с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор ColorZerolagStochs с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorZerolagRVI_HTF
Индикатор ColorZerolagRVI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.