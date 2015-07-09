Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
WRB - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1356
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador determina e marca a WRB (Barras com intervalos grandes ou Corpos com intervalos grandes). Porque os WRBs não são úteis por si próprios, o indicador também determina os gaps ocultos com base nestas barras. Ele mostra os gaps escondidos cheios e vazios de forma diferente, para que você possa obter rapidamente a situação atual. Você também pode ativar as notificações sobre o preço de entrada na área gap vazio.
Parâmetros de entrada:
- UseWholeBars (por padrão = false) — if true, O indicador procura por Barras com intervalos grandes em vez de Corpos com intervalos grandes.
- WRB_LookBackBarCount (por padrão = 3) — quantas barras para comparar e determinar WRB. Quanto maior esse preço, mais raros e mais significativos os WRBs serão.
- WRB_WingDingsSymbol (por padrão = 115) — texto do código de símbolo para designar WRBs. Por padrão, um pequeno losango é utilizado.
- HGcolor1 (por padrão = clrDodgerBlue) — primeira (e padrão) cor de retângulos do gap escondido.
- HGcolor2 (por padrão = clrBlue) — segunda cor de retângulos do gap escondido
- HGstyle (por padrão = STYLE_SOLID) — estilo de linha para desenhar os retângulos de gap ocultos.
- StartCalculationFromBar (por padrão = 100) — o número de barras no gráfico histórico para analisar e marcar os WRBs e as lacunas ocultas.
- HollowBoxes (por padrão = false) — se true, os retângulos dos gap escondidos serão vazios.
- DoAlerts (por padrão = false) — true liga a notificação sobre a entrada do preço em uma área do gap oculto.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13177
O indicador ColorZeroLAG_MA com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.ColorZeroLAG_MA
O indicador ZeroLAG MA é uma média móvel com zero de lag.
Este oscilador analógico ao RVI é calculado com base em quatro indicadores relativos ao Vigor Index.Dots
O indicador mostra a direção atual da tendência, colocando pontos coloridos no gráfico principal.