WRB - indicador para MetaTrader 5

O indicador determina e marca a WRB (Barras com intervalos grandes ou Corpos com intervalos grandes). Porque os WRBs não são úteis por si próprios, o indicador também determina os gaps ocultos com base nestas barras. Ele mostra os gaps escondidos cheios e vazios de forma diferente, para que você possa obter rapidamente a situação atual. Você também pode ativar as notificações sobre o preço de entrada na área gap vazio.

Parâmetros de entrada:

  • UseWholeBars (por padrão = false) — if true, O indicador procura por Barras com intervalos grandes em vez de Corpos com intervalos grandes.
  • WRB_LookBackBarCount (por padrão = 3) — quantas barras para comparar e determinar WRB. Quanto maior esse preço, mais raros e mais significativos os WRBs serão.
  • WRB_WingDingsSymbol (por padrão = 115) — texto do código de símbolo para designar WRBs. Por padrão, um pequeno losango é utilizado.
  • HGcolor1 (por padrão = clrDodgerBlue) — primeira (e padrão) cor de retângulos do gap escondido.
  • HGcolor2 (por padrão = clrBlue) — segunda cor de retângulos do gap escondido
  • HGstyle (por padrão = STYLE_SOLID) — estilo de linha para desenhar os retângulos de gap ocultos.
  • StartCalculationFromBar (por padrão = 100) — o número de barras no gráfico histórico para analisar e marcar os WRBs e as lacunas ocultas.
  • HollowBoxes (por padrão = false) — se true, os retângulos dos gap escondidos serão vazios.
  • DoAlerts (por padrão = false) — true liga a notificação sobre a entrada do preço em uma área do gap oculto.

