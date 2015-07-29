代码库部分
Vladimir Lyopa
该指标检测并标记 WRB（宽范围柱线或宽范围实体）。因为 WRB 本身是没有用的，指标还基于这些主线检测隐藏缺口。它可区分隐藏缺口是否补足，因此您可以快速了解当前状况。您也可以仅打开有关价格进入未补缺区域的通知。

输入参数:

  • UseWholeBars (省缺 = false) — 如果 true, 指标搜索宽范围柱线，替代宽范围实体。
  • WRB_LookBackBarCount (省缺 = 3) — 检测 WRB 的柱线比较数量。价格越高，越罕见，则更 WRB 会更明显。
  • WRB_WingDingsSymbol (省缺 = 115) — 指定 WRB 的文本符号代码。省缺, 使用一个小菱形。
  • HGcolor1 (省缺 = clrDodgerBlue) — 第一个 (省缺) 隐藏缺口长方形颜色。
  • HGcolor2 (省缺 = clrBlue) — 第二个隐藏缺口长方形颜色。
  • HGstyle (省缺 = STYLE_SOLID) — 绘制隐藏缺口长方形的风格。
  • StartCalculationFromBar (省缺 = 100) — 在历史图表中分析 WRB 和隐藏缺口的柱线数量。
  • HollowBoxes (省缺 = false) — 如果 true, 隐藏缺口长方形不用填充。
  • DoAlerts (省缺 = false) — true 打开有关价格进入隐藏缺口区域的通知。

