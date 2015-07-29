请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
该指标检测并标记 WRB（宽范围柱线或宽范围实体）。因为 WRB 本身是没有用的，指标还基于这些主线检测隐藏缺口。它可区分隐藏缺口是否补足，因此您可以快速了解当前状况。您也可以仅打开有关价格进入未补缺区域的通知。
输入参数:
- UseWholeBars (省缺 = false) — 如果 true, 指标搜索宽范围柱线，替代宽范围实体。
- WRB_LookBackBarCount (省缺 = 3) — 检测 WRB 的柱线比较数量。价格越高，越罕见，则更 WRB 会更明显。
- WRB_WingDingsSymbol (省缺 = 115) — 指定 WRB 的文本符号代码。省缺, 使用一个小菱形。
- HGcolor1 (省缺 = clrDodgerBlue) — 第一个 (省缺) 隐藏缺口长方形颜色。
- HGcolor2 (省缺 = clrBlue) — 第二个隐藏缺口长方形颜色。
- HGstyle (省缺 = STYLE_SOLID) — 绘制隐藏缺口长方形的风格。
- StartCalculationFromBar (省缺 = 100) — 在历史图表中分析 WRB 和隐藏缺口的柱线数量。
- HollowBoxes (省缺 = false) — 如果 true, 隐藏缺口长方形不用填充。
- DoAlerts (省缺 = false) — true 打开有关价格进入隐藏缺口区域的通知。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13177
ColorZeroLAG_MA_HTF
此 ColorZeroLAG_MA 指标在输入参数中有时间帧选项。ColorZeroLAG_MA
ZeroLAG MA 是一款无滞后的移动均线指标。
ColorZerolagRVI
此 RVI 模拟振荡器基于四条相对活力指数指标。Dots
此指标显示当前趋势方向，并在主图表上放置彩色圆点。