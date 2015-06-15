Индикатор определяет и помечает WRB — очень длинные бары (Wide Range Bars) или свечи с длинными телами (Wide Range Bodies). Так как WRB-бары сами по себе не представляют ценности, индикатор также определяет скрытые гэпы на основе этих баров. Он по-разному показывает заполненные и незаполненные скрытые гэпы, так что, лишь взглянув на экран, можно очень просто определить текущую ситуацию. Также можно включить уведомления о входе текущей цены в зону незаполненного гэпа.

Входные параметры: