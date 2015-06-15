Ставь лайки и следи за новостями
WRB - индикатор для MetaTrader 5
2231
Индикатор определяет и помечает WRB — очень длинные бары (Wide Range Bars) или свечи с длинными телами (Wide Range Bodies). Так как WRB-бары сами по себе не представляют ценности, индикатор также определяет скрытые гэпы на основе этих баров. Он по-разному показывает заполненные и незаполненные скрытые гэпы, так что, лишь взглянув на экран, можно очень просто определить текущую ситуацию. Также можно включить уведомления о входе текущей цены в зону незаполненного гэпа.
Входные параметры:
- UseWholeBars (по умолчанию = false) — если true, индикатор будет искать длинные бары (Wide Range Bars) вместо свечей с длинным телом (Wide Range Bodies).
- WRB_LookBackBarCount (по умолчанию = 3) — сколько баров использовать в сравнении для определения WRB. Чем больше это число, тем более редкими и значимыми будут бары с широким диапазоном.
- WRB_WingDingsSymbol (по умолчанию = 115) — код текстового символа для обозначения WRB. По умолчанию, маленький ромбик.
- HGcolor1 (по умолчанию = clrDodgerBlue) — первый (и по умолчанию) цвет прямоугольников скрытых гэпов.
- HGcolor2 (по умолчанию = clrBlue) — второй цвет прямоугольников скрытых гэпов.
- HGstyle (по умолчанию = STYLE_SOLID) — стиль линии для рисования прямоугольников скрытых гэпов.
- StartCalculationFromBar (по умолчанию = 100) — число баров в истории графика, которое будет просмотрено для разметки WRB и скрытых гэпов.
- HollowBoxes (по умолчанию = false) — если true, то прямоугольники скрытых гэпов будут без заливки.
- DoAlerts (по умолчанию = false) — если true, то будут включены уведомления при входе цены в зону скрытого гэпа.
