Индикаторы

CenterOfGravityOSMA_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1507
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
Индикатор CenterOfGravityOSMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора CenterOfGravityOSMA.mq5.

Рис.1. Индикатор CenterOfGravityOSMA_HTF

