RSICloud_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1576
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
O indicador RSICloud com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

Este indicador requer o arquivo do indicador RSICloud.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador RSICloud_HTF

Fig.1. O indicador RSICloud_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13152

