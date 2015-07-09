Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
RSICloud_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1576
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador RSICloud com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
Este indicador requer o arquivo do indicador RSICloud.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador RSICloud_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13152
RSICloud
Indicador de nuvem, os envelopes dos quais representam os valores do oscilador RSI calculados para as altas e baixas dos preços.Coppock
Este indicador mostra oportunidades de longo prazo para a compra ou venda.
CenterOfGravityOSMA
O indicador Center of Gravity de J. F. Ehlers representado por um histograma OSMA colorido.CenterOfGravityOSMA_HTF
O indicador CenterOfGravityOSMA com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.