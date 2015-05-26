CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MultiCMxTrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1687
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор MultiCMxTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора CMx с десяти различных таймфреймов.

Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Положение осциллятора ниже уровня перепроданности окрашивает линии в золотой цвет, положение выше уровня перекупленности — в аквамариновый. В остальных случаях цвет линий серый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Рис.1. Индикатор MultiCMxTrend_x10

Рис.1. Индикатор MultiCMxTrend_x10

CMx_HTF CMx_HTF

Индикатор CMx с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

CoeffofLine_true_HTF CoeffofLine_true_HTF

Индикатор CoeffofLine_true с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

CMxTrend_x10 CMxTrend_x10

Индикатор CMxTrend_x10 отображает положение осциллятора CMx с десяти разных таймфреймов.

CMO_HTF CMO_HTF

Индикатор CMO с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.