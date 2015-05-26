Ставь лайки и следи за новостями
MultiCMxTrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 1687
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор MultiCMxTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора CMx с десяти различных таймфреймов.
Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Положение осциллятора ниже уровня перепроданности окрашивает линии в золотой цвет, положение выше уровня перекупленности — в аквамариновый. В остальных случаях цвет линий серый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Рис.1. Индикатор MultiCMxTrend_x10
Индикатор CMx с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.CoeffofLine_true_HTF
Индикатор CoeffofLine_true с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор CMxTrend_x10 отображает положение осциллятора CMx с десяти разных таймфреймов.CMO_HTF
Индикатор CMO с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.