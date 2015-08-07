Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
CoeffofLine_true_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 718
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador CoeffofLine_true con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador CoeffofLine_true.mq5.
Fig. 1. Indicador CoeffofLine_true_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13055
Indicador ChannelAnt con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.ChangeOfVolatility_HTF
Indicador ChangeOfVolatility con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador CMx con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.MultiCMxTrend_x10
El indicador MultiCMxTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador CMx de diez marcos temporales diferentes.