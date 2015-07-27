代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

MultiCMxTrend_x10 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1026
等级:
(13)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此 MultiCMxTrend_x10 指标依据来自十个不同时间帧 CMx 振荡器的位置，显示当前趋势的信息。

十条指标线的每一条均对应一个单独的指标。如果振荡器位于超卖位之下, 线条喷成金色, 如果高于超买位, 线条喷碧绿色。否则, 线条为灰色。线中的占位彩色点则是对应时间帧内的柱线变化。

图例.1. MultiCMxTrend_x10 指标

图例.1. MultiCMxTrend_x10 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13057

CMx_HTF CMx_HTF

此 CMx 指标在输入参数中有时间帧选项。

CoeffofLine_true_HTF CoeffofLine_true_HTF

此 CoeffofLine_true 指标在输入参数中有时间帧选项。

CMxTrend_x10 CMxTrend_x10

此 CMxTrend_x10 指标显示来自十个不同时间帧 CMx 振荡器的位置。

CMO_HTF CMO_HTF

此 CMO 指标在输入参数中有时间帧选项。