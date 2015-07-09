CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

MultiCMxTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
891
Avaliação:
(13)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador MultiCMxTrend_x10 mostra as informações sobre as tendências atuais utilizando a posição do oscilador CMx de dez períodos diferentes.

Cada uma das dez linhas indicador corresponde a um indicador separado. Se o oscilador está posicionado abaixo do nível de sobre-venda, as linhas são pintadas em ouro, se ele está acima do nível de sobre-compra, as linhas são pintadas em água-marinha. Caso contrário, as linhas são cinza. Os pontos coloridos em linhas aparecem quando a barra do período correspondente muda.

Fig.1. O indicador MultiCMxTrend_x10

Fig.1. O indicador MultiCMxTrend_x10

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13057

CMx_HTF CMx_HTF

O indicador CMx com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

CoeffofLine_true_HTF CoeffofLine_true_HTF

O indicador CoeffofLine_true com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

CMxTrend_x10 CMxTrend_x10

O indicador CMxTrend_x10 mostra a posição do oscilador CMx de dez períodos diferentes.

CMO_HTF CMO_HTF

O indicador CMO com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.