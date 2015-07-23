代码库部分
MultiBullsBearsEyesTrend_x10 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1039
等级:
(15)
已发布:
已更新:
此 MultiBullsBearsEyesTrend_x10 指标依据来自十个不同时间帧 BullsBearsEyes 振荡器的位置，显示当前趋势的信息。

十条指标线的每一条均对应一个单独的指标。如果振荡器位于超卖位之下, 线条喷成粉色, 如果高于超买位, 线条喷浅蓝色。否则, 线条为灰色。线中的占位彩色点则是对应时间帧内的柱线变化。

此指标需要 BullsBearsEyes.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. MultiBullsBearsEyesTrend_x10 指标

图例.1. MultiBullsBearsEyesTrend_x10 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13026

