MultiBullsBearsEyesTrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор MultiBullsBearsEyesTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора BullsBearsEyes с десяти различных таймфреймов.
Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Положение осциллятора ниже уровня перепроданности окрашивает линии в розовый цвет, положение выше уровня перекупленности — в голубой. В остальных случаях цвет линий серый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора BullsBearsEyes.mq5.
Рис.1. Индикатор MultiBullsBearsEyesTrend_x10
