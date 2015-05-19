CodeBaseРазделы
Индикаторы

MultiBullsBearsEyesTrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
1679
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор MultiBullsBearsEyesTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора BullsBearsEyes с десяти различных таймфреймов.

Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Положение осциллятора ниже уровня перепроданности окрашивает линии в розовый цвет, положение выше уровня перекупленности — в голубой. В остальных случаях цвет линий серый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора BullsBearsEyes.mq5.

Рис.1. Индикаторы MultiBullsBearsEyesTrend_x10

Рис.1. Индикатор MultiBullsBearsEyesTrend_x10

