Chande_Kroll_Stop_v1_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- 1698
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор Chande_Kroll_Stop_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Chande_Kroll_Stop_v1.mq5.
Рис.1. Индикатор Chande_Kroll_Stop_v1_HTF
