Индикатор BlauTStochI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Эксперт Exp_BlauTVI построен на основе сигналов трендового индикатора BlauTVI.

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора Chande_Kroll_Stop_v1.

Индикатор BinaryWave_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора BinaryWaveSign.