Индикаторы

Chande_Kroll_Stop_v1_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор Chande_Kroll_Stop_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Chande_Kroll_Stop_v1.mq5.

Рис.1. Индикатор Chande_Kroll_Stop_v1_HTF

