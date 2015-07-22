代码库部分
BlauTStochI_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
blautstochi.mq5 (9.29 KB) 预览
blautstochi_htf.mq5 (9.26 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
BlauTStochI 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 BlauTStochI.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. BlauTStochI_HTF

BlauTVI_HTF BlauTVI_HTF

此 BlauTVI 指标在输入参数中有时间帧选项。

BinaryWave_HTF_Signal BinaryWave_HTF_Signal

此 BinaryWave_HTF_Signal 指标基于 BinaryWaveSign 指标显示趋势方向和信号。

Exp_BlauTVI Exp_BlauTVI

这款 Exp_BlauTVI EA 基于 BlauTVI 趋势指标生成的信号。

Chande_Kroll_Stop_v1_HTF Chande_Kroll_Stop_v1_HTF

此 Chande_Kroll_Stop_v1 指标在输入参数中有时间帧选项。