Индикаторы

WPRTrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
1760
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор WPRTrend_x10 отображает положение осциллятора WPR с десяти разных таймфреймов.

Положение осциллятора ниже уровня перепроданности окрашивает цветные квадратики в оранжевый цвет, положение выше уровня перекупленности — в зелёный. В остальных случаях цвет квадратов серый. Значения получаются с последних закрытых баров.

Рис.1. Индикатор WPRTrend_x10

