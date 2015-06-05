请观看如何免费下载自动交易
此 WPRTrend_x10 指标显示来自十个不同时间帧的 WPR 振荡器位置。
如果振荡器的位置低于超卖区域, 彩色方块喷成橙色, 如果高于超买区域, 彩色方块喷成绿色。否则, 方块为灰色。指标使用最后的收盘柱线数值。
图例.1. WPRTrend_x10 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12990
