MultiWPRTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

El indicador MultiWPRTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador WPR de diez marcos temporales diferentes.

A cada indicador le corresponde una de las diez líneas del indicador. La posición del oscilador por debajo del nivel de sobreventa colorea las líneas de naranja, la posición por encima del nivel de sobrecompra, de verde. En el resto de los casos, el color de las líneas será gris. Los puntos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.

Fig. 1. Indicador MultiWPRTrend_x10

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12989

