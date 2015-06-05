请观看如何免费下载自动交易
MultiWPRTrend_x10 - MetaTrader 5脚本
此 MultiWPRTrend_x10 指标依根据来自十个不同时间帧的 WPR 振荡器位置，显示当前趋势的信息。
十个指标的每一条线对应一个单独的指标。如果振荡器的位置低于超卖区域, 彩色方块喷成橙色, 如果高于超买区域, 彩色方块喷成绿色。否则, 方块为灰色。线中的占位彩色点则是对应时间帧内的柱线变化。
图例.1. MultiWPRTrend_x10 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12989
