Индикатор MultiWPRTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора WPR с десяти различных таймфреймов.

Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Положение осциллятора ниже уровня перепроданности окрашивает линии в оранжевый цвет, положение выше уровня перекупленности — в зелёный. В остальных случаях цвет линий серый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Рис.1. Индикатор MultiWPRTrend_x10