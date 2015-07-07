El indicador MultiRVITrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador RVI de diez marcos temporales diferentes.

A cada indicador le corresponde una de las diez líneas del indicador. La posición del oscilador por debajo del nivel de sobreventa colorea las líneas de rosa, la posición por encima del nivel de sobrecompra, de azul celeste. En el resto de los casos, el color de las líneas será gris. Los puntos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.

Fig. 1. Indicador MultiRVITrend_x10