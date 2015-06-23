Participe de nossa página de fãs
MultiWPRTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
O indicador MultiWPRTrend_x10 mostra informações sobre as tendências atuais utilizando a posição do oscilador WPR em dez timeframes diferentes.
Cada uma das dez linhas do indicador corresponde a um indicador separado. Se o oscilador estiver posicionado abaixo do nível sobrevendido, as linhas são pintadas em laranja, se estiver acima do nível sobrecomprado, são pintadas em verde. Caso contrário, as linhas são cinza. Aparecem pontos coloridos nas linhas quando a barra correspondente ao timeframe muda.
Fig.1. O indicador MultiWPRTrend_x10
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12989
